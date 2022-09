Disparition de Jean-Pierre Box : La famille recherche son accompagnateur

Toujours sans nouvelles de Jean-Pierre Box. Depuis samedi, le sexagénaire a disparu sur le sentier scout, dans le cirque de Mafate. L’homme souffre d’Alzheimer. Sans être à un stade avancé de la maladie, il peut toutefois se retrouver désorienté.



Depuis ce jour, la famille et les amis de Jean-Pierre Box le recherchent. Ils souhaiteraient rentrer en contact avec l’homme l’accompagnant au t-shirt bleu sur la photo.



Jean-Pierre Box était habillé au moment de sa disparition d'une veste Lacoste bleue, blanche et orange et d'un bas de survêtement noir, et portait une paire d'Asics bleues avec des semelles fuchsia.



Il portait en outre un sac bleu marine avec un peu d'argent, à manger et à boire, mais pas de téléphone.



Toute personne pouvant apporter des éléments susceptibles d'orienter les recherches est invitée à contacter le centre opérationnel de la gendarmerie de Saint-Denis en composant le 17.