Disparition de Jacques Chirac : Les obsèques du Président en direct dans le Jardin de l’Etat

Depuis hier et encore toute la journée d’aujourd’hui, les Réunionnais sont invités à se rendre au Jardin de l’Etat, à l’initiative du Département de La Réunion, pour un hommage au Président disparu jeudi dernier à l’âge de 86 ans.



« Mes hommages à Jacques Chirac, un Président de la République… un homme exceptionnel qui nous a quittés… Merci pour tout », voici l’un des messages laissé par un des nombreux anonymes qui depuis hier remplissent les livres d’or mis à leur disposition dans le Jardin de l’Etat.



Des anonymes qui ont tous une anecdote à raconter sur Jacques Chirac, l’amoureux des outre-mer et plus particulièrement de La Réunion. Une île qu’il affectionnait et où il sera venu à plusieurs reprises, tour à tour en visites officielles, mais aussi et tout simplement en vacances.



De nombreux Réunionnais se souviennent de lui déambulant le long du port de Saint-Gilles en compagnie de son épouse, de sa fille et de son petit-fils. Jacques Chirac, 1932-2019, une photo du président sur la façade du muséum accueille les visiteurs dès leur entrée dans le Jardin de l’Etat. Une exposition avec de nombreuses citations et d’autres photos encore montrant le Président lors de séjours dans notre île. « On parlait avec lui comme à un ami », « il était profondément humain », « Il a été un grand président »… chacun a un souvenir, une histoire à raconter.

En ce lundi décrété jour de deuil national, c’est aux Invalides que des milliers de français se rendent depuis hier pour s’incliner devant la dépouille de l’ancien Président.

Un hommage lui sera rendu ici à Saint-Denis dans le Jardin de l’Etat à 13h00 en présence de nombreux officiels. Tous communieront ensuite avec les proches de Jacques Chirac à travers la retransmission des obsèques toujours au Jardin de l’Etat. Une messe qui sera célébrée à l’église St Sulpice à Paris et présidée par Monseigneur Aupetit en présence d’Emmanuel Macron et une trentaine de chefs d’Etat étrangers dont Vladimir Poutine.

Exposition photos, signature de livres d'or, retransmission en direct des commémorations nationales, minute de silence à 15h (heure Réunion)