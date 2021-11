A la Une . Disparition de Gérard Canabady Moutien

Le syndicaliste agricole est décédé hier à l’âge de 51 ans. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 16 Novembre 2021 à 06:28

Le monde agricole réunionnais est en deuil. Gérard Canabady Moutien s’est éteint hier à l’âge de 51 ans. Le fils de Gilbert a consacré sa vie à son métier, devenu passion.



Gérard Canabady Moutien était le président de la Fédération départementale des Groupements de Défense contre les Organismes nuisibles de La Réunion (FDGDon), une structure dont la mission est de lutter contre les espèces qui ravagent les cultures. Il avait participé à la lutte contre le ver blanc.



Gérard Canabady Moutien était également adhérant à la FDSEA, dont il fut secrétaire général. Il avait également siégé au CESER, le Conseil économique, social et environnemental de La Réunion.



Depuis l’annonce de sa disparition, les hommages se succèdent :





Olivier Hoarau, maire du Port :



"C’est avec une grande émotion que j’apprends le décès subit de Gérard CANABADY MOUTIEN. Ce travailleur acharné était un défenseur indéfectible de la cause agricole, notamment par ses actions dans le monde syndical, au sein de la FDSEA. Il était reconnu pour sa grande disponibilité, la porte toujours ouverte pour un ami, un collègue, un proche...



Ancien membre du CESER, il était l’actuel Président de la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de La Réunion.



Il maîtrisait également les arcanes de la gouvernance européenne et a su défendre l’avenir de la canne à sucre à La Réunion. Grand amateur d’équitation, il avait initié les formations de jockey pour les Réunionnais et le projet de grand hippodrome dans le Sud. Je crois pouvoir dire qu’il était un Réunionnais de grande culture, au parcours remarquable et qui aimait par-dessus tout son péi.



A sa femme, à ses enfants, à ses proches, à l’ensemble de ses amis et collègues du monde agricole, je veux présenter mes sincères condoléances."



David Lorion, député de La Réunion:



"Depuis Paris, j’apprends la disparition brutale de mon ami Gérard CANABADY MOUTIEN.



J’adresse à ses proches, à toute sa famille, à ses amis et collègues, toutes mes condoléances et le témoignage de mon amitié.

Le Grand Sud, Saint-Pierre, perdent en ce jour défenseur du développement de l’Île et de son agriculture ; investi sur son exploitation avec sa sœur Véronique, à faire vivre le domaine Mont-Caprice, mais aussi à donner de son temps et de son énergie dans les organisations agricoles. Il était le président en exercice de la FDGDON, à la disposition des agriculteurs et des ruraux.



Avec ses proches, il perpétuait la mémoire de ses ascendants, de son père, Gilbert, disparu en 2015, de l’histoire de l’engagisme et de la culture indienne.



Nous perdons aujourd’hui un Saint-Pierrois dynamique qui nous manquera."



Bachil Valy, maire de l'Entre-Deux:



"C’est avec beaucoup de tristesse que j’apprends la disparition de Gérard Canabady Moutien. Cet agriculteur, fils et petit-fils d’agriculteur était un Homme respectable et respecté. Il a toujours défendu ses pairs et sa profession au sein du mouvement syndical FDSEA.



Une vie consacrée à l’engagement et au travail, avec le CESER, au sein de la FDGDON et auprès des siens sur ses terres si chères à son cœur ; toujours de bon conseil, le Sud perd un Homme d’une grande valeur.



J’apporte tout mon soutien à son épouse, ses enfants, ses proches, ses amis et au monde agricole dans cette épreuve."



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur