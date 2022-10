A la Une . Disparition de Gary Mercereau : Un appel à témoins lancé

La gendarmerie de La Réunion lance un appel à témoins sur sa page Facebook concernant la disparition de monsieur Mercereau Gary qui a quitté Saint-André le 11 octobre dernier pour se rendre à Saint-Benoit. Il est toujours porté disparu à ce jour. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 à 11:00

Le 11 octobre 2022, monsieur Mercereau a quitté le logement de ses beaux-parents à SAINT-ANDRÉ pour se rendre à SAINT-BENOIT (certainement en bus). Il a ensuite emprunté la ligne S1 depuis l'arrêt de bus "Giratoire des plaines" à SAINT-BENOIT à 12h46 et est descendu à l'arrêt "Bois Blanc Sainte-Rose", à SAINTE-ROSE.



Son téléphone a borné pour la dernière fois le 12 octobre à 10h35 au lieu-dit "Pointe des cascades à SAINTE-ROSE". Malgré les recherches effectuées : à pied et reconnaissance en hélicoptère par le PGHM sur le secteur de SAINTE ROSE, aucune piste ne permet de retrouver Mercereau Gary.



Plusieurs personnes déclarent l'avoir vu à SAINT-LOUIS, SAINT-PIERRE... Mais sans certitude. Au moment des faits, il était porteur d'une chemise blanche à motifs à manches longues (la même que sur la photographie). Il avait un pantalon foncé et des chaussures pointues, il est plutôt de forte corpulence et mesure environ 1m76. M. Mercereau a les cheveux mi-longs avec lesquels il fait une petite queue de cheval.



Toute personne pouvant apporter des éléments susceptibles d'orienter les recherches est invitée à contacter la brigade territoriale autonome de Sainte-Rose au 02 62 47 20 20. Ou le centre opérationnel de la gendarmerie de Saint-Denis en composant le 17 en dehors des heures ouvrables.



