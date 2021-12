A la Une .. Disparition de Delphine Jubillar: L'épouse de son amant passe 145 appels à un numéro réunionnais

Depuis bientôt un an, la justice bute sur une énigme : la disparition de Delphine Jubillar, 33 ans. Bien qu'il clame son innocence, son mari, Cédric, est soupçonné d'avoir dissimulé son corps après son meurtre car il se savait trompé. Un élément intrigue les avocats chargés de sa défense : les 145 appels passés par l'épouse de l'amant de la disparue vers un numéro qui pourrait être à La Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 6 Décembre 2021 à 18:29

Cédric Jubillar est en détention provisoire depuis le 18 juin 2021, soupçonné du meurtre de sa femme, Delphine, dont le corps n'a toujours pas été retrouvé. L'infirmière et mère de famille de 33 ans a disparu dans la soirée du 15 décembre 2020 de sa maison de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Le suspect a été entendu la semaine dernière pour la deuxième fois par les juges d'instruction du tribunal de Toulouse en charge de ce dossier.



Ses avocats, Mes Emmanuelle Franck, Alexandre Martin et Jean-Baptiste Alary (le conseil de la famille Caizergues), confirment que leur client clame toujours son innocence et s'intéressent de près à un nouvel élément de l'affaire. C'est ici qu'entre en scène Suzie (prénom d'emprunt), l'épouse de l'amant de Delphine Jubillar. La trentenaire aurait appris l'existence de cette dernière dans la vie de son époux le jour de sa disparition.



Ce jour-là, de nombreux SMS sont échangés entre les deux rivales ainsi que le révèle La Dépêche du Midi. Pas si rivales que ça finalement puisque le contenu des messages indique qu'elles auraient trouvé une sorte d'accord mutuel, Delphine Jubillar acceptant de se mettre en retrait jusqu'au début 2021. En plus de ces échanges de textos, l'analyse des appels téléphoniques passés par Suzie montre qu'elle a téléphoné 145 fois, entre le 14 et le 16 décembre minuit, vers un numéro inconnu. Ce dernier pourrait se trouver à La Réunion où la femme trompée avait des attaches et se rendait régulièrement.



L'amant et son épouse ont été entendus dans le cadre de l'enquête ouverte pour meurtre par le parquet toulousain. Leurs déclarations ont été considérées comme cohérentes et ils ne sont pas inquiétés. Delphine Jubillar et cet homme se connaissaient depuis janvier 2020 et avait prévu d'officialiser leur relation en janvier 2021. C'est ce qui pourrait avoir contrarié Cédric. Les relations du couple s'étaient considérablement détériorées, les enquêteurs ayant pointé de nombreuses menaces de mort, dont les dernières deux jours avant la mystérieuse disparition.





