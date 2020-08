A la Une . Disparition de Claude Augustin Marée: La gendarmerie recherche des témoignages

Cet habitant de la Rivière Saint-Louis, âgé de 75 ans, a disparu depuis le lundi 3 août. Les gendarmes et ses proches sont à la recherche de tout témoignage permettant de retrouver sa trace. La gendarmerie a notamment lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 12 Août 2020 à 07:38 | Lu 278 fois

Mr MARÉE, Claude, Augustin, âgé de 75 ans, a disparu de son domicile de la Rivière Saint-Louis depuis le lundi 03 août 2020.



Il est vêtu d'une veste bleue ou marron, d'un pantalon en tergal, de savates et d'un chapeau, il mesure 1,58 m, et est de corpulence normale.



Désorienté, il a été vu pour la dernière fois le mardi 04 août 2020 à 08h30 sur le sentier du Zèbre menant au Dimitille, à 3 kms du point de départ de ce sentier.



La gendarmerie est à la recherche de tout témoignage permettant de déterminer si Mr MARÉE a été vu depuis le mardi 04 août 2020.





