Disparition de Brigitte Ligney : une cagnotte pour aider la famille dans ses recherches

Brigitte Ligney, maire de la Chenalotte (Doubs), est introuvable depuis le 26 juillet dernier . Elle et son mari étaient partis randonner sur les sentiers du Piton de la Fournaise. C’est ce dernier, égaré, qui a donné l’alerte.Les recherches des gendarmes sont malheureusement restées vaines après avoir mobilisé une soixantaine de militaires durant plusieurs jours. Des dizaines de volontaires ont pris le relais et ne ménagent pas leurs efforts pour tenter de retrouver la femme de 63 ans.Une page Facebook " Recherches Brigitte Ligney 974 ", recensant 2.000 membres, a été créée par ses proches. Ainsi, randonneurs chevronnés ou simples marcheurs peuvent venir en aide à son mari Lucien et ses trois fils.Depuis la métropole, l’amicale les Sauterelles à Chenalotte apporte, elle aussi, son aide à leur maire disparue. Un message en bordure de la départementale a été dressé : "Les sauterelles apportent leur soutien à la famille de Brigitte".Une cagnotte leetchi a également été créée afin "d’apporter un soutien financier à la famille pour qu’elle puisse poursuivre les recherches". À ce jour, plus de 600 euros ont été collectés, réunissant une centaine de participations.Pour l’heure, aucune trace de la sexagénaire en dépit des nombreuses investigations menées dans les secteurs de Basse Vallée et du Piton de Bert.