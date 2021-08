Disparition de Brigitte Ligney : Une demande pour ne pas gêner les recherches

Sur la page Facebook « Recherches Brigitte Ligney 974 », les secours demandent aux volontaires de ne pas se rendre sur le rempart de l’enclos entre le croisement du GrR2 et le sentier Payet. En effet, un papangue a été observé à ce niveau. Le rapace étant plus généralement présent sur le littoral qu’à cette hauteur, il pourrait indiquer la présence de la randonneuse.



Pour éviter de le déranger et le faire fuir, il est donc demandé de ne pas se rendre actuellement dans cette zone.