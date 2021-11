A la Une . Disparition de Brigitte Ligney : Un vêtement repéré dans la paroi de l'enclos

Les recherches de la touriste métropolitaine, effectuées par les bénévoles investis, n'ont pas faibli. Ce mercredi, elles débutent à 8 heures au départ de Foc-Foc. Tous les moyens vont être mis en place afin de récupérer ce tissu accroché à la paroi du rempart de l'Enclos. Par IS - Publié le Mercredi 3 Novembre 2021 à 06:08

Ce mercredi 3 novembre, dès 8 h, les bénévoles qui ne ménagent pas leur temps afin de retrouver Brigitte Ligney, mystérieusement disparue dans la zone du volcan fin juillet dernier, se retrouvent au parking de Foc-Foc pour continuer les recherches. "Nous avons repéré un vêtement accroché dans la paroi de l'Enclos, que le vent, très fort sur les falaises, a fait apparaître récemment dans les buissons touffus des remparts" communique Alain Bertil qui coordonne les opérations.

Bien que la probabilité qu'il s'agisse d'un vêtement de la disparue reste très faible, tous les moyens vont être mis en place pour récupérer ce tissu, selon le principe du traitement du moindre indice, dans l'application rigoureuse des règles de sécurité, détaille le groupe qui va se réunir pour investiguer.



Via le groupe Facebook "Recherches Brigitte Ligney 974", Les recherches de cette journée se poursuivront ensuite entre le Piton de Bert et le Piton de l'Eau où tous les bénévoles sont les bienvenus.Via le groupe Facebook "Recherches Brigitte Ligney 974", le compagnon de Brigitte Ligney, Lucien , a annoncé la semaine dernière son retour, accompagné d'Evelyne, une des soeurs de Brigitte Ligney. Les premiers jours, tous deux ont souhaité retourner seuls sur les lieux. Ensuite et jusqu'à la fin de la semaine, ils poursuivent les recherches avec les bénévoles et sont disponibles pour ceux qui souhaitent les rencontrer.