Disparition de Brigitte Ligney : Un an de mystère

Il y a un an, Brigitte Ligney disparaissait au coeur des montagnes de Basse Vallée. Malgré d’intensives recherches, aucune trace de la maire La Chenolotte n’a été retrouvée. Une énigme qui a mobilisé de nombreux bénévoles réunionnais et qui hante encore sa famille.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 26 Juillet 2022 à 07:08





La nuit approchant, il ne voit toujours pas Brigitte sur le chemin. Ses appels téléphoniques sont sans réponses. Il se décide finalement à appeler les secours aux alentours de 20h. Les conditions météorologiques ne permettent pas de lancer directement les recherches et le PGHM ne peut se mettre en action que le lendemain matin.



Lorsque Lucien prend une photo de sa compagne ce 26 juillet 2021 durant l'après-midi, il est loin de se douter qu'il vient de capturer la dernière image de Brigitte Ligney. Ce jour-là, le couple de touristes fait une randonnée depuis Saint-Philippe. Après plusieurs heures de marche, ils se séparent et la maire de La Chenolotte prend de l'avance sur son compagnon. C'est la dernière fois qu'il la verra en vie.

Les mois passent et toujours aucun indice



Les enfants de la disparue arrivent sur l’île quelques jours plus tard, tandis que les bénévoles sont de plus en plus nombreux. Un groupe de recherche est créé sur Facebook afin de centraliser toutes les informations. Malgré tous ces efforts, le mystère demeure.



La famille



Les enfants de la disparue arrivent sur l'île quelques jours plus tard, tandis que les bénévoles sont de plus en plus nombreux. Un groupe de recherche est créé sur Facebook afin de centraliser toutes les informations. Malgré tous ces efforts, le mystère demeure.

La famille revient en octobre sur l'île afin de reprendre les recherches, mais toujours sans résultats. Certains bénévoles comme Alain Bertil, qui connaît parfaitement le secteur, n'ont jamais cessé de chercher, mais ne trouvent aucun signe de la sexagénaire.

Depuis, l'enquête est toujours ouverte, mais aucun indice n'a fait avancer les recherches. Un mystère qui pèse toujours sur sa famille, qui n'a depuis comme maigre consolation la générosité des Réunionnais dans ce drame.



