Disparition d'un Réunionnais à Bordeaux: La police ouvre une enquête

Agé de 24 ans, il a été vu pour la dernière fois à la sortie d'une boîte de nuit de Bordeaux. Et c'est à proximité de cet établissement que son téléphone aurait été géolocalisé.



Ses amis et des membres de l’association des internes des hôpitaux de Bordeaux, ont lancé un appel sur les réseaux sociaux. Le journal régional Ouest France confirme ce lundi matin que les policiers ont ouvert une enquête.



Le jeune homme originaire de Saint-Paul à La Réunion effectue ses études en Métropole. C'est à Toulouse puis à Bordeaux qu'il s'est spécialisé en médecine ORL