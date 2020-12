Social Disparition d’Ivan Hoareau : "On pleure un dirigeant, un grand bonhomme, un camarade !"

Suite à l’annonce de la disparition d’Ivan Hoareau, la CGTR rend hommage à l’une de ses figures les plus emblématiques. Jacques Bhugon nous parle de ses souvenirs avec son camarade de lutte. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 21 Décembre 2020 à 15:23 | Lu 2840 fois

La nouvelle a surpris autant qu’elle a choqué. Ivan Hoareau, secrétaire général de la CGTR, s’est éteint dimanche 20 décembre à Marseille des suites d’une longue maladie. Depuis 1996, Ivan Hoareau a mené la CGTR dans tous ses combats, au point de devenir l’icône de la lutte syndicale à La Réunion.



Du côté de la CGTR, la nouvelle est tombée comme un couperet. Si tout le monde savait qu’il luttait contre la maladie depuis 2 ans, l’obligeant à prendre du recul sur son activité syndicale, la surprise fut totale.



Jacques Bhugon, secrétaire général de la CGTR Auto-moto, gardera un souvenir impérissable de son camarade de lutte. "On travaillait ensemble depuis 1996. On a vécu de grands moments comme les manifestations contre Jean-Jacques de Peretti (ministre de l’outre-mer en 1995) et le Cospar en 2009. Pour le Cospar, il était à l’avant de cette mobilisation. Il en était le porte-parole" se souvient-il.



Concernant l’homme, Jacques Bhugon retient avant tout la passion du syndicalisme qu’Ivan Hoareau incarnait. "C’était un syndicaliste, il n’y a pas photo. C’était un militant du terrain à l’écoute. Il était également un homme de dossier et d’action. On pleure un dirigeant, un grand bonhomme, un camarade" indique-t-il.



Jacques Bhugon souhaite apporter les condoléances de la CGTR à la famille d’Ivan Hoareau.



