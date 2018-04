Disparition d'Angélique: Un homme déjà condamné pour viol avoue le meurtre

Interpellé dans la nuit de samedi à dimanche, soit trois jours après la disparition de la fillette, cet homme âgé de 45 ans, un ancien voisin qui vivait à proximité de là où avait été enlevée Angélique, a rapidement reconnu avoir tué la fillette âgée de 13 ans. Connu des services de police, le suspect avait déjà été condamné pour viol.

En garde à vue, l'homme, père de deux enfants (l'un d'entre eux fréquente la même école que la victime), est rapidement passé aux aveux : il a reconnu avoir approché Angélique et l’avoir emmenée chez lui, prétextant avoir un cadeau pour ses parents.



C’est là, selon ses aveux, qu'il a tenté d'abuser sexuellement d'elle. L'adolescente lui aurait alors opposé "une vive résistance" selon ses termes et il l’aurait étranglée avant d’emporter le corps et de l’abandonner dans une forêt située à 6 km de là.



Les habitants sont sous le choc et stupéfaits de découvrir le casier judiciaire de l'agresseur qu'ils ignoraient. Avec du recul, ils se rappellent avec effarement que le suspect raccompagnait souvent leurs enfants jusqu'à leurs domiciles après l'école...