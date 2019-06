Disparition d'Albert Lebon, ancien élu à St-Denis

Albert Lebon, qui fut longtemps conseiller municipal d'opposition à Saint-Denis, s'est éteint cet après-midi à l'âge de 63 ans, des suites d'une longue maladie.



Cadre à Veolia, puis à Runeo, Albert Lebon avait pris sa retraite il y a un an.



Après avoir courageusement lutté pendant de longs mois, il a fini par rendre rendre les armes cet après-midi.



Nous adressons nos condoléances à toute sa famille, et en particulier à sa femme Claudine et à ses enfants.