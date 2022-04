A la Une . Disparition : Toujours sans nouvelles de Marine, 14 ans

La famille de Marine est sans nouvelles depuis hier. L’adolescente a été aperçue pour la dernière fois devant le collège du 14e km au Tampon. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 2 Avril 2022 à 14:35

La famille de Marine est dans l’angoisse depuis hier. La jeune de 14 ans n’est pas allée en cours et n’est pas rentrée chez elle depuis. Elle a été aperçue pour la dernière fois hier en compagnie d’une autre fille devant le collège du 14e km.



Elle mesure 1m50, à la peau blanche, des cheveux châtain clair, des yeux verts et de corpulence mince. Aux dernières nouvelles, Marine était vêtue d’une robe rouge.





