A la Une . Disparition : Shanone a été retrouvée

La jeune Shanone n’a pas donné signe de vie depuis hier matin lorsqu’elle s’est rendue au collège. Finalement, elle est rentrée chez elle. L'adolescente avait passé la nuit à l'anniversaire d'une amie. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 2 Avril 2022 à 15:50

La famille de Shanone n’a plus de nouvelles de la jeune fille depuis hier matin. La dernière fois qu’ils l’ont vu est lorsque l’adolescente s’est rendue au collège hier aux alentours de 7h dans le secteur de la Plaine Saint-Paul.



Finalement, la jeune fille est rentrée chez elle saine et sauve. Elle était à l'anniversaire d'une amie sans avoir prévenu ses parents.



