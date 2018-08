Disparition Rémy Bignon: L'enquête se poursuit à Salazie

Pour rappel, si vous pensez apercevoir cet homme de 45 ans,1,70m, de corpulence normale, de type européen, aux cheveux mi longs bouclés et aux yeux marrons, prenez contact avec le Commissariat de Malartic au 0262 90 74 74 ou 0262 90 74 95.

Le quarantenaire originaire de la Bretagne n'a plus donné signe de vie depuis mardi matin.Des recherches ont été effectuées vendredi avec l'équipe cynophile et aérienne de la gendarmerie.Son véhicule aurait été retrouvé garé à Salazie, non loin de la rivière des Fleurs Jaunes, au départ d'un sentier.Une équipe de six personnes y est donc partie à sa recherche. Son beau-frère, Philippe Paye, qui a espoir de le retrouver en vie, fait partie de cette équipe.