Faits-divers Disparition : Les proches d’Antoine Guichard sont toujours à sa recherche

Le père de famille de 66 ans a disparu le 21 février dernier. Voilà près de 5 mois que ses proches sont sans nouvelles de cet habitant de Langevin. En l’absence de pistes, les gendarmes ont depuis cessé les recherches, mais la famille lance un nouvel appel à témoins. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 23 Juillet 2020 à 17:18 | Lu 301 fois

Antoine Gisselin Guichard, 66 ans, est de type créole blanc. Il mesure environ 1m57 et ses cheveux sont grisonnants.



Cet habitant de Langevin est porté disparu depuis le 21 février dernier. Jusqu’à présent, aucune piste n’a permis aux gendarmes d’avancer dans leurs recherches qui ont depuis été avortées.



Mais la famille d’Antoine elle ne lâche rien. 5 mois plus tard, elle lance un nouvel appel à témoins.



Si vous pensez avoir aperçu Antoine, contactez sa fille au 06 92 00 67 86.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

