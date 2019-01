Disparition: Jean Edmond Barbin a quitté son domicile en laissant une lettre inquiétante

Sa famille est très inquiète. Jean Edmond Barbin a quitté à pied son domicile du Port dans le secteur de la Cité Cotur ce mercredi vers 13h et n'a pas donné de nouvelles depuis.



L'homme de 64 ans a laissé son téléphone, et son portefeuille chez lui mais également une lettre qui fait craindre le pire à ses proches.



Jean Edmond Barbin est de type cafre, mesure 1m69, pèse 70kg. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un débardeur orange/rouge, un short kaki et des savates bleues et noires ainsi que probablement une casquette.



La police alertée considère cette disparition comme inquiétante.



La famille lance un appel à témoins. Toute personne disposant d’informations est priée de la contacter au 06 92 80 84 88.