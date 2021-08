A la Une . Discrimination positive pour les vaccinés : La requête de Philippe Creissen rejetée

Le juge considère que l'avocat n'a pas démontré en quoi il "se trouve personnellement impacté" par les mesures restrictives de confinement prises par le préfet. Par NP - Publié le Mardi 3 Août 2021 à 08:17





Philippe Creissen a argué que les personnes vaccinées n’ont pas à subir le confinement et couvre-feu partiels en vigueur depuis samedi 31 juillet.



Ce lundi, le juge a rendu sa décision et rejeté la requête de Philippe Creissen. Le requérant "n’indique pas en quoi il se trouve personnellement impacté, dans ses conditions d’existence ou à travers son activité professionnelle, par les diverses mesures restrictives édictées par l’autorité administrative dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire et de l’actuelle dégradation de la situation épidémique, lesquelles ne présentent pas un caractère général et absolu", a rétorqué le tribunal administratif.



Disposant d'une vaccination complète, la robe noire estime être punie par un arrêté qui ne fait aucune distinction "pourtant légitime" entre les vaccinées et non-vaccinées. Philippe Creissen a donc déposé une requête en référé-liberté vendredi auprès du tribunal administratif.





