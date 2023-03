Courrier des lecteurs Discrète influence de la Chine pour une paix mondiale.

Par François-Michel MAUGIS - Publié le Lundi 27 Mars 2023 à 09:14

Gonflé l’ami Xi ! Alors qu’un petit conflit local menace de déboucher sur un conflit mondial et une destruction massive de la planète, alors que tout le monde jette de l’huile sur le feu pour que ça pète une bonne fois pour toute et pour qu’on ne parle plus de la planète Terre, notre ami Xi, mine de rien, prend son petit avion et vient voir discrètement son voisin, ami mais, tout de même ancien ennemi, pour lui dire : « Hé, mon pote, arrête tes conneries. Tu veux donc qu’on y passe tous ??? ».



Moi, je dis bravo. Président ou pas d’une des nations les plus puissantes du Monde, il fallait en avoir dans le pantalon pour aborder ce fou-furieux. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve comme autres surprises. Mais, pour une fois, celle-là est tout de même une bonne.





Le Monde s’est-il rendu compte du service qu’il vient discrètement de rendre à l’humanité ? Comme dirait Tintin, il a éteint la mèche, juste à temps. Bon, maintenant, les deux compères vont faire la peau aux US. C’est de bonne guerre et, ils l’ont bien mérité. Pour la suite, on peut trembler. La dictature Sino/Russe sera-t-elle plus douce que celle de l’Oncle Sam ? A vous de voir.Mais quand on connaît le dessous des cartes de la politique souterraine ou pas des US, il sera difficile de faire pire. Enfin, pour terminer, je dirais que nous, les petits, les sans grades, au milieu de tout ça, que pouvons nous espérer et surtout, que devons-nous penser ? C’est assez simple, me semble-t-il. Il nous reste à souhaiter que XI nous invite tous à la table des négociations pour mettre un peu d’ordre à la pagaille du Monde, organiser une humanité qui part à volo et diriger, piloter une planète bien malade qui, aujourd’hui plus que jamais, a besoin d’un médecin humain et vertueux et d’une gouvernance du même tonneau.