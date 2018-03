"Dis-moi dix mots" à la médiathèque de Saint-Paul

Du 15 au 24 mars, « Dis-moi dix mots » donnera de la voix à la médiathèque Leconte de Lisle de Saint-Paul.



Cette opération nationale et relayée par les bibliothèques et médiathèques a pour but de sensibiliser tout un chacun à la langue française, à la locution, et à s’interroger sur les multiples usages de la parole à travers dix mots choisis par les différents partenaires francophones : la France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l’Organisation internationale de la Francophonie (qui représente 80 États et gouvernements).



Parler, c’est donner de la voix, du ton et de l’accent à ses mots. C’est surtout créer un espace de liberté. La médiathèque de Saint-Paul, du 15 au 24 mars, assurera un espace volubile ouvert à tous où plusieurs ateliers autour de la parole seront proposés :



Pour les ados et les adultes :

– Un atelier d’écriture sur 2 séances les samedis 17 et 24 mars de 14h30 à 16h, animé par l’association « Le labo des histoires ».



Pour les enfants :

– Un atelier surprise le 15 mars de 14h à 15h30 pour les 8 ans et plus, animé par l’équipe jeunesse.

– Un atelier d’écriture et de création sonore sur 4 séances, lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 de 9h30 à 11h, pour les 7 à 10 ans, animé par l’association « Lilomots »

Partez à la découverte des dix mots et laissez place à votre créativité artistique et littéraire qui vous parle !



La participation aux ateliers se fait sur inscription, et les places sont limitées.

Renseignements au 0262 458185