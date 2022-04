Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Direction le Débarcadère pour la 2ème édition de “Zétwal dann’ Zié” Dans le cadre des “Jours de la Nuit”, la Ville de Saint-Paul vous invite à observer le ciel et les astres le samedi 30 avril 2022, de 16h à 23h30. Une action qui s’inscrit durant la campagne de sauvetage des jeunes pétrels qui a débuté le 8 avril dernier et qui s’achève le 4 mai prochain.

Cette opération annuelle menée par la SEOR (Société d’Etudes Ornithologiques de La Réunion), consiste à éteindre les éclairages artificiels afin de protéger nos nombreuses espèces endémiques impactées par ces derniers. Ce samedi 30 avril, levez les yeux et venez observer les étoiles !

Saint-Paul sous les étoiles ! Rendez-vous au Débarcadère de Saint-Paul de 16h à 23h30 le samedi 30 avril pour la deuxième édition de “Zétwal dann’ Zié”. Après un premier événement au Maïdo en mars dernier, l’événement “Zétwal dann’ Zié” s’installe sur le littoral sur la place du Débarcadère.

L’association Pikali de la Saint-Pauloise, Erika VÉLIO, ingénieure aérospatiale, participe à cette manifestation.

Dès 16h, venez profiter des animations proposées : défilé des hôtesses de Sabey, distribution d’un quizz, démonstration de moringue avec Comodo et de danse avec Kaflow. Et ce n’est pas tout ! Avant l’extinction des feux pour permettre l’observation des astres, les cracheurs de feu feront une démonstration de leur talent.

Un plateau artistique, accueillera également des conteurs, Ludicat et Tacitkont, Tintin pour un fond’kèr et Gwendoline ABSALON pour le chant. Une fois l’éclairage public éteint place à la présentation de l’association PIKALI et de ses missions par la Saint-Pauloise, Erika VÉLIO et la lecture de la carte du ciel avec Bruno PAYET.

Seront présents pour animer la soirée et répondre à vos questions, la SEOR, le Centre d’Études des Tortues Marines (CEDTM), Globice, le Groupe Chiroptère Océan Indien (GCOI), l’association AGORA (Astronomie), Association 2APS (Astronomie) et les deux intervenants Luc PERROT et Daniel PAYET (Astrophoto). Pour vous restaurer, des foodtrucks seront présents !







Dans la même rubrique : < > La Saint-Gilloise Véronique Hoarau championne de France d’haltérophilie Natation : Les Aquanautes font briller St-Paul aux championnats de France