Direction la prison pour un automobiliste récidiviste

Les gendarmes de la brigade motorisée de Rivière Saint-Louis ont placé en garde à vue, ce jeudi, un cyclomotoriste contrôlé positif à l'alcool en agglomération du Tampon, le taux constaté étant de 0.80 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré.



L'enquête a démontré que l'individu en était à son 4ème fait. A l'issue, il a été déferré devant le magistrat du parquet de Saint-Pierre, puis écroué à la maison d'arrêt la Cayenne à Saint-Pierre, en attendant sa comparution devant le tribunal.



Alcoolisé, sans permis et sans assurance...



Autre délit routier, ce jeudi en début de soirée, de 17 à 21 heures, sur leur secteur de surveillance, les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Benoît ont mené une action de lutte contre l'insécurité routière et plus particulièrement ciblant les conduites addictives.



Deux procédures pour conduite sous produits stupéfiants et deux pour conduite sous emprise de l'alcool ont été établies.



Un automobiliste contrôlé positif à l'alcoolémie, avec un taux délictuel, cumulait une conduite malgré l'annulation de son permis. Son véhicule n'était pas couvert par assurance. Il a été placé en fourrière.