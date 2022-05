Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Direction la place du Débarcadère ce lundi 16 mai pour la Journée internationale du vivre-ensemble en paix



Ce lundi 16 mai se déroule pour la première fois à Saint-Paul la Journée Internationale du Vivre-Ensemble en Paix de 14h à 22h sur la place du Débarcadère. Pour célébrer cette journée portée par l’association AISA ONG Internationale, Saint-Paul, terre solidaire et inclusive vous propose de nombreuses animations placées sous le signe de la multiculturalité : ateliers créatifs, danses multiculturelles, goûter partage, sobatkoz inter-générationel, chorale, contes, projection du film “Nous Tous”, musiques du monde, fonkèr…

Adoptée par 193 états en 2017, la Journée Internationale du Vivre-Ensemble en Paix (JIVEP) mobilise les efforts de la communauté internationale, et est l’occasion pour tous d’exprimer le désir profond de vivre et d’agir ensemble unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l’harmonie.

Yabs, Kafs, Malbars, Chinois, Zarabs, Juifs, Zoreils, Mahorais, Malgaches, Créoles… Notre département est un formidable exemple du Vivre-Ensemble. Lorsque les cultures et religions s’associent, elles donnent naissance à un patrimoine, à un héritage unique qu’il est impératif de sauvegarder, de transmettre aux générations futures.

Dès 19h, assistez à la projection du film documentaire de Pierre PIRARD qui sera diffusé gratuitement sur la place du débarcadère !

Le synopsis : “Et si, loin des crispations autour des questions identitaires et de la peur de « l’autre », nous montrions d’autres réalités ? Et si, nous racontions des histoires de citoyens audacieux qui, dans l’optique d’une vie harmonieuse entre gens de croyances différentes, réinventent la famille, l’éducation, les relations sociales, la culture, le travail… et ce malgré les difficultés et tensions existantes ? Et si, grâce à ces récits glanés aux quatre coins de la planète, nous commencions à voir émerger ce que pourrait être le monde multi-identitaire et néanmoins harmonieux de demain ? Et si, nous y prenions tous part ?”



Le réseau de lecture publique célèbre également la Journée Internationale du Vivre-Ensemble en Paix ce lundi 16 mai ! Retrouvez de nombreuses animations à la médiathèque Leconte de LISLE, mais aussi dans les autres équipements culturels du territoire, de 10h à 14h. Projection du film/documentaire “Nous Tous” de Pierre PIRARD, atelier de réalisation de colombes en origami, création de pin’s ou encore fabrication d’une carte du Vivre-Ensemble en Paix…

