Société Direction la métropole pour 26 jeunes volontaires engagés dans l'armée de Terre

Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de La Réunion, a organisé, le 5 octobre 2021, une signature de contrat d’engagement en présence du Chef de CIRFA de La Réunion. Les jeunes engagés se sont envolés dans la foulée pour la métropole afin d’honorer leur contrat et surtout commencer une belle carrière au sein de l'institution. Par NP - Publié le Jeudi 7 Octobre 2021 à 08:04

Bien plus qu’un métier, l’armée de Terre offre de vraies perspectives de parcours professionnel et d’expérience de vie aux jeunes Français de tout niveau scolaire. Cette année, ce sont ainsi 16.000 nouveaux soldats qui rejoindront leur premier régiment d’affectation.



Soucieuse de participer à la promotion de l’égalité des chances, l’armée de Terre agit pour optimiser le recrutement des jeunes Français originaires d’Outre-mer, notamment en océan Indien. C’est dans ce contexte que 26 jeunes volontaires ont signé leur premier contrat d’engagement dans les locaux du CIRFA de St-Denis sous la houlette de l’adjudant Johan Gonthier, chef de centre.



Parmi ces nouveaux frères d’armes, Dylan, Jonathan, Mayckael, Robin, Rémy, Nathan, Matthieu, Maxime, Thibaut, Florian, Brian et Ritchie se sont engagés dans les rangs de l’Infanterie, le 3e ou 8e RPIMA, sans oublier le RMT et autres troupes de marine.



Devan rejoindra quant à lui les cynophiles au 132 RIC et Driss servira dans l’artillerie au 3e RAMA. Muhammad et Gihan ont été recrutés dans le Génie, le 6e RG pour ce dernier, tandis que Nicolas, Alexandre, Wyll ont fait le choix de la logistique au 503 RTRN.



Le Service santé des Armées comptera une nouvelle recrue en la personne de Rudy qui servira en tant que combattant au RMED. Dahlia, elle, rejoindra le RHC en tant que pompier-sauveteur ; Imrane et Richard ont fait le choix de la Maintenance. Enfin, Lisa a choisi la voie de l’administratif au 54 RG TRS et Jeremy celui de la restauration (serveur) sur un poste outre-mer.