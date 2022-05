Direction l'Occitanie pour Réhane Gany

"Avec le rythme que l’on avait au Terre de Causses dans le cadre du CFRT, on est plutôt confiants. L’objectif reste inchangé pour ce qui nous concerne: se battre devant si possible et marquer de gros points. C’est un sacré challenge, j’apprends encore sur la terre et nos concurrents très solides et expérimentés", expliquait Réhane. "La terre est la surface majoritaire dans l’ensemble des séries internationales et on doit s’y montrer performants", concluait le pilote.



Manche du CFRT également, le Castine comptera donc double pour le réunionnais qui dispute en doublure l’ensemble du championnat national sur terre. «La donne est différente cette fois» expliquait le vingtenaire. "On ne doit pas se tromper d’objectif: le principal reste la Cup. Le Championnat Terre et le deux roues motrices qui nous concerne est un 'target' de support. Comme nous privilégions la Cup, nous ne bénéficieront pas des pneus soft que pourront utiliser nos concurrents du CFRT."

Le castine se déroule en deux étapes avec deux boucles de trois spéciales le Samedi 7 Mai et deux boucles de deux spéciales le Dimanche 8 Mai. L’organisateur annonce un kilométrage de course entre 130 et 140km en 10 épreuves de vitesse.



*SRSG: Sortie de route sans gravité.