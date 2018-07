Direction l’Inde pour la promotion 2018 du CPA

Au mois de Mai, c’est aux USA, à Boston et Détroit précisément que s’étaient envolés les dirigeants engagés dans le programme d’entrainement du CPA Réunion. Des dirigeants de nationalités et d’horizons diversement enrichissants : TPE, sociétés patrimoniales, régionales & multinationales.



Samedi soir, c’est vers l’Inde et plus particulièrement Bangalore et Mumbaï qu’ils ont décollé pour une semaine intensive dans le sud du continent.



La première étape de cette mission conduira les dirigeants stagiaires du CPA à Bangalore où pendant deux jours denses ils enchaîneront, conférences, rencontres et échanges avec des institutionnels et des praticiens du monde économique indien au sein du prestigieux Indian Institute of Management de Bangalore.



Ensuite c’est à Mumbaï qu’ils s’envoleront pour 3 jours d’entrainement avec au programme des missions économiques au bénéfice d’entreprises et de collectivités de La Réunion.



Pilier du CPA, la mission internationale offre aux dirigeants stagiaires l’opportunité de découvrir et d’étudier un autre territoire économique, de nouveaux horizons en gagnant de la largeur et de l’épaisseur.



L’analyse de marchés, la veille concurrentielle, le développement de partenariats à l'export…qui seront réalisés à cette occasion, serviront aussi aux stagiaires dans la direction de leur propre entreprise. Il s’agit d’éviter la tentation de réduire la réalité et de la modéliser. Comme un retour sur investissement.



Gérald MAILLOT, Président de la CINOR et Christophe DI DONATO Président du CPA Réunion, étaient à Gillot vendredi soir pour accompagner cette promotion dans son envol vers l’Inde.