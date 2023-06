Direction Carosse pour une visite de l’école maternelle

Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul, poursuit ses visites dans les établissements du premier degré du territoire. Cette fois-ci, il s’est rendu en compagnie de l’élue déléguée aux affaires scolaires Nila RADAKICHENIN, à l’école maternelle de Carosse à Saint-Gilles-les Hauts le mardi 6 juin, dès le début des cours. La Ville de Saint-Paul s’engage fermement dans une démarche d’excellence éducative, cherchant ainsi à offrir un accueil de qualité aux écoliers. “Nous avons pour objectif de créer le meilleur environnement possible pour favoriser un apprentissage optimal et serein”, affirme le premier magistrat. Afin de se familiariser avec les conditions dans lesquelles évoluent les écoliers, le Maire a eu des échanges constructifs avec le personnel de l’éducation et de la restauration scolaire. Après avoir effectué une visite complète des locaux et des salles de classe, des travaux seront envisagés pour améliorer le cadre d’apprentissage des écoliers. La poursuite des visites dans les écoles du territoire par le Maire de Saint-Paul témoigne de l’importance accordée à l’éducation des enfants de la région, qui est l’une des priorités de la Ville.