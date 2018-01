<<< RETOUR La Réunion Positive

Diplôme de professeur de musique de la Réunion

La Région Réunion en partenariat avec la DACOI et le CEFEDEM Auvergne Rhône-Alpes, a organisé une session de formation diplômante en cours d’emploi pour l’obtention du Diplôme d’État de Professeur de Musique. Une première sur l’île. 25 professionnels ont été sélectionnés pour cette formation de deux ans au CRR Maxime Laope.



Cette initiative de la Région Réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Régional des Enseignements Artistiques adopté le 21 juin 2013, co-réalisé avec l’État qui se décline en quatre axes stratégiques :

➜ Compléter le maillage territorial de l’offre d’enseignement artistique,

➜ Renforcer les structures d’enseignement artistique pour améliorer la qualité de l’offre à la population,

➜ Garantir une égalité d’accès à l’enseignement artistique pour tous les Réunionnais,

➜ Structurer un réseau cohérent, solidaire, lisible et en lien avec la création et les pratiques amateurs.



Le Cefedem Auvergne Rhône-Alpes, habilité par le Ministère de la Culture et de la Communication à délivrer le diplôme d’État de professeur de musique, assume la responsabilité pédagogique de cette formation. Elle vise à améliorer les niveaux de compétences, à développer les ressources et les qualifications afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à un enseignement musical de qualité et à des pratiques artistiques sur le territoire.



« Cela fait trois ans que l’on travaille à ce projet. Cela a demandé de la patience, de la conviction et de l’audace. Il nous a paru nécessaire de proposer une offre d’enseignements de qualité à La Réunion afin d’être plus proche des populations » explique Marie-Christine d’Abbadie, Chargée du Schéma Régional des Enseignements Artistiques. La formation est construite sur des valeurs ancrées dans la réalité des territoires et des besoins sociétaux contemporains et plus spécifiquement réunionnais, d’épanouissement de l’individu, d’égalité des chances, de réussite, de levier contre l’échec scolaire. En ce sens, elle s’adresse à des professionnels déjà en activité en proposant des cours sur les périodes de vacances scolaires. Elle répond aux vrais enjeux que représente l’enseignement musical pour notre jeunesse réunionnaise. Dans le paysage éducatif en mutation, l’enseignement musical revisite sa pédagogie, de nouvelles équipes se forment entre artistes-enseignants, acteurs éducatifs, sociaux et culturels vers les publics et les territoires les plus éloignés de l’offre culturelle.

RAÏSSA FRANCINE



Je travaille à l’école de musique de Saint-André depuis une dizaine d’années. Je me suis inscrite avant tout pour avoir un diplôme reconnu en musique. C’est aussi l’occasion de faire d’autres rencontres. En musique classique, comme pour moi, on a souvent l’habitude de faire de l’enseignement sans vraiment jouer dans d’autres groupes. Cette formation permet de sortir de cela et voir ce qu’il se passe ailleurs, dans d’autres styles de musique. C’est enrichissant. Et l’avantage de cette formation, en local, est qu’elle s’adresse à des personnes déjà en poste, qui ont une famille et qui n’ont pas envie de quitter leur travail, leur famille ou leur île, comme c’était le cas auparavant.

SOPHIE DESHAYES



Je suis professeure d’éducation musicale en collège. En ce sens, il faut s’adapter au jeune public qui n’a pas nécessairement d’attirance particulière pour la musique. C’est une démarche très interessante, mais parfois limitante, à titre personnel, d’un point de vue strictement artistique. En tant qu’artiste j’avais envie de renouer avec le partage et la création artistique, c’est la raison pour laquelle je me suis inscrite à cette formation. Travailler en équipe avec les collègues, c’est important pour la dynamique professionnelle.

FRANÇOIS RASCLE



Je suis professeur de formation musicale et d’ensemble instrumental à l’école de musique de l’association ACEOI depuis quatre ans. Auparavant, j’étais professeur de musique pour l’Éducation Nationale. Participer à cette formation s’inscrit dans mon projet de reconversion professionnelle. C’est une chance énorme que cette formation se fasse ici. Si elle avait été organisée en métropole, je n’aurai pas pu y participer ! J’attends de cette formation des confrontations à certaines idées, à des expérimentations, à des mises en place. J’ai envie de dépasser mes propres limites en terme d’enseignement. D’autre part, je pense que ce diplôme peut ouvrir des portes, tant par le diplôme lui-même que par le bagage artistique qu’il nous permet d’acquérir, de valoriser dans nos expériences professionnelles.

