Diplomatie ou largage

A la Réunion, tout le monde s'en fout des Iles Éparses ! Nos letchis valent bien plus que ça...à l'approche de Noël. A surveiller face au fléau des merles de Maurice et les Rmistes de la côte Est surveillent l'océan pour l'arrivée des premiers bichiques. Le décor basique de la préparation de la fin d'année est planté..pour beaucoup.



C'est une affaire d'État à État..mais quid de la coopération régionale et de la COI? Décidément, elle sert à quoi, ce bidule ? C'est loin du temps de Chirac tout ça, qui avait commencé à donner une place d'influence à la Réunion ds les négociations régionales. Pas de strapontin..à occuper.



Les négociations vont commencer ce lundi à Tana.



Mada présente une délégation" musclée" en neurones, avec des techniciens du droit, des juristes de renom, des chercheurs universitaires et j'en passe. Tout le gratin intellectuel qui gère Madagascar d'aujourd'hui. Dans son épanouissement actuel.



La France sera représentée par le Super Ambassadeur de tt l'Océan Indien, un costume taillé sur mesure pour le super homme, dernièrement nommé par Macron. Toutes ses références de postes viennent de l'Afrique uniquement. Il est chaussé de pataugas depuis longtemps.



Il y aura quand même l'ambassadeur de France stationné comme une voiture immobilisée en permanence à Mada...



Quelques très hauts fonctionnaires spécialisés du Ministère des affaires étrangères..aussi.



Pas de Préfet des Terres Australes installé à La Réunion dont la vie s'écoule à régler les problèmes de pêche à la légine...



Les choses sérieuses vont donc commencer entre gens sérieux..un point c'est tout.