Communiqué Diplomatie féministe : Engagement pour accroître la place des femmes dans la prise de décision

Dans le cadre de son projet Gouvernance, paix et stabilité financé par l’Agence française de développement, la Commission de l’océan Indien a organisé un atelier portant sur la redynamisation de la plateforme « femmes en politique océan Indien » les 24 et 25 janvier 2023 à Moroni, Union des Comores. Par N.P - Publié le Jeudi 2 Février 2023 à 11:12

Le communiqué :



Au terme d’un atelier de deux jours aux Comores, les représentantes d’organismes féminins ont adopté la Déclaration d’Hamramba portant sur la redynamisation de la plateforme « femmes en politique océan Indien » (FPOI). Cette rencontre, organisée par le projet Gouvernance, paix et stabilité de la Commission de l’océan Indien sur financement de l’Agence française de développement, a réuni des es organisations de la société civile, caucus parlementaires et institutions gouvernementales engagées dans la participation des femmes dans la sphère politique. Objectif : améliorer la place des femmes dans le débat public et la prise de décision et ainsi approfondir la culture démocratique en Indianocéanie.



Ce séminaire de redynamisation de la plateforme FPOI a également permis d’identifier les besoins des membres du réseau ; d’élaborer les grandes lignes d’une stratégie de fonctionnement et d’un plan d’action. Les partenariats avec les autres réseaux de femmes existants et ayant des représentations au niveau des pays membres de la COI constituera un axe central de la plateforme régionale.



Créée sous l’impulsion de la COI, la plateforme FPOI regroupe les branches nationales de femmes en politique, non partisanes et à but non lucratif, qui ont pour but de promouvoir la participation des femmes dans la vie et le débat publics ainsi que des réformes de politiques publiques concernant la représentativité des femmes dans les processus décisionnels. La redynamisation de la plateforme FPOI intervient d’une part, dans le cadre d’un appui apporté par le projet Gouvernance, Paix et Stabilité en Indianocéanie, et d’autre part, dans le cadre de la stratégie régionale sur le genre.



Pour le Secrétaire général de la COI, Pr. Vêlayoudom Marimoutou : « La revitalisation de la plateforme FPOI peut être de nature à mieux identifier et faire sauter les verrous qui empêchent encore aujourd’hui des femmes soit de se lancer en politique soit d’assumer des fonctions d’Etat – au parlement, à la tête de ministères régaliens ou de direction de grandes entreprises publiques. […] Ce souci d’inclusivité participe de l’approfondissement de la démocratie dans nos sociétés […] en facilitant l’émergence de nouvelles voix dans le paysage public. [La plateforme FPOI pourrait aussi conduire à] des positions communes, pas seulement sur l’égalité femme-homme, mais sur tous les sujets de politique publique qui concernent le devenir de notre région […] car c’est une voix qui doit mieux compter dans le débat public, dans les urnes, dans les instances de décisions. »



En somme, la rencontre de Moroni a été « l’occasion pour les femmes de la région de l’océan Indien de réaffirmer avec détermination leur attachement et engagement indéfectibles aux droits de l'homme en général et à ceux des femmes en particulier », a résumé la présidente de la plateforme FPOI – Union des Comores, Moinaecha Mourdjae. Un arrimage avec l’Association de parlementaires des États membres de la COI est envisagé pour assurer la pérennité de la PFPOI.