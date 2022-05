Mayotte Diphtérie et Tiphoïde : Des maladies disparues en occident persistent à Mayotte

Elles sont liées à la précarité et à une vaccination insuffisante, ces maladies subsistent sur l'île hippocampe. Un bébé non vacciné a d'ailleurs succombé cette année, emporté par la diphtérie. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 30 Mai 2022 à 16:12

Signe d'un territoire précaire, Mayotte est touchée par des maladies telles que la diphtérie ou la fièvre typhoïde, maladies qui ont quasiment disparu en occident grâce à l'hygiène et surtout à la vaccination.



Dans les cinq premiers mois de 2022, l'ARS de Mayotte recense 54 cas de fièvre typhoïde, soit une augmentation de 15 cas par rapport à la moyenne des six années précédentes selon Santé publique France qui rapporte une quarantaine de cas par an.



Aucun décès n'est cependant à déplorer.

Les patients contaminés n'étaient pas vaccinés



Le nombre le plus important se situe dans la commune de Kongou qui fait l'objet d'une attention particulière afin de ne pas devenir un cluster. Aucun des patients reportés n'était vacciné.



Cette maladie bactérienne s'attrape par contact avec des eaux ou des matières fécales contaminées par la bactérie Salmonella enterica sérotype Typhi qui peut se révéler mortelle si elle n'est pas traitée par antibiotique.



En prévention, l'hygiène, l'accès à l'eau potable et la vaccination sont indispensables pour éradiquer la fièvre typhoïde.

Un nourrisson décédé cette année



La diphtérie est contagieuse. Elle a fait un mort à Mayotte cette année.



Quatre cas avaient été recensés en 2020 contre six en 2022. Des chiffres qui inquiètent les autorités sanitaires qui font le constat d'une couverture vaccinale insuffisante chez les enfants sur l'île aux parfums. La proximité de Madagascar et des Comores, pays où de nombreux cas sont répertoriés chaque année, fait craindre une future poussée épidémique.