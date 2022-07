A la Une . Diphtérie : Suspicion de circulation autochtone à La Réunion

Depuis le 1er janvier 2022, 4 cas de diphtérie ont été identifiés à La Réunion : une adolescente et trois adultes de plus de 55 ans n’ayant pas voyagé. Sur les années antérieures, l’ARS la Réunion enregistrait en moyenne 2 cas par an, chez des personnes ayant voyagé en zone à risque peu de temps avant la déclaration de leurs symptômes. Une circulation autochtone est donc suspectée. Par NP - Publié le Jeudi 28 Juillet 2022 à 09:49





La prévention de la maladie se fait efficacement par la vaccination avec des rappels pour prolonger la protection vaccinale. Le vaccin est obligatoire chez les jeunes enfants, puis plusieurs rappels sont recommandés en fonction de l’âge. Afin de limiter la transmission du virus, il est recommandé aux Réunionnais de se mettre à jour de leur vaccination. Si vous n’avez pas fait vos rappels, parlez-en à votre médecin !



Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse associé.



Retrouvez également cette information sur le site internet :

