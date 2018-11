Dipavali: Zéro consommation d'alcool pour cette 29e édition

Dans le but de préserver la tranquillité, la salubrité et l'ordre publics et de prévenir les accidents de la route, la vente, le transport et la consommation de boissons alcoolisées sont interdits de 7h00 jusqu'à la fin de la manifestation du défilé du Dipavali le Samedi 10 novembre 2018.



Jean-Paul Virapoullé, Maire de Saint-André travaille en étroite collaboration avec la Sous-Préfète de Saint-Benoît, chargée de la sécurité routière à La Réunion. L’objectif : limiter les accidents de la route causés par la consommation de l’alcool et à la vitesse excessive.



Les boissons non alcoolisées seront transportées uniquement sous forme de gobelet en plastique ou en carton et bouteille en plastique.



L' arrêté N°461/2018 concerne tous les établissements à débit de boissons ou commerces installés sur le trajet du défilé du Dipavali le samedi 10 novembre au centre ville et dans un rayon de 250 mètres de la manifestation.



Gestion des forains de bouche sur le domaine public pour la sécurité du public

La vente sur le domaine public sur l'itinéraire de la manifestation est interdite sauf autorisation du service Domaine public de la mairie de Saint-André, l'utilisation de bouteilles de gaz et l'utilisation de barbecue sont aussi interdites sauf autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police.



La Méla Indienne : la vente, le transport et la consommation de boissons alcoolisées sont interdits les 09, 10 et 11 novembre 2018 dans l’enceinte de la méla de 07 heures à 21 heures et dans un rayon de 250 mètres de la manifestation.



Les infractions seront relevées conformément aux lois et règlements en vigueur.