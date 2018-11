Dipavali: Quatre jeunes interpellés pour rébellion et dégradation

Suite à l'événement festif et joyeux du Dipavali hier soir à Saint-André, des débordements et actions de délinquance ont eu lieu.



Déjà sur place, les forces de l'ordre sont intervenues pour tenter de calmer le jeu dans une bagarre entre jeunes.



Ils ont ainsi interpellé quatre jeunes, dont au moins deux mineurs, qui ont tenté de s'en prendre à eux.



Egalement alcoolisés au moment des faits, les quatre accusés ont été placés en garde à vue pour rébellion et dégradation.



Parmi eux se trouve un des délinquants impliqués dans l'affaire du "Gang des toits", qui avait été condamné mais était ressorti libre.