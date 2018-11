Société Dipavali : Mgr Gilbert Aubry souhaite "la Lumière intérieure et la paix" aux Réunionnais À l'occasion du Dipavali, l'évêque de La Réunion s'adresse aux Réunionnais. Voici son communiqué :

À l’occasion de la fête du Dipavali, Mgr Gilbert Aubry adresse un message à tous les Réunionnais et leur souhaite lumière intérieure et paix.

Voici les jours du Dipavali. Fête de la Lumière, fête de la victoire du bien sur le mal. Les petites lumières allumées pour la circonstance renvoient à la Lumière sans origine et sans fin avec la plénitude de la paix « Aum Shanti, Shanti, Shanti Aum ».



Je souhaite un Joyeux Dipavali prioritairement aux Réunionnais d’ascendance tamoule et de religion hindoue ou de religion catholique ainsi qu’à tous les Réunionnais, cette fête étant devenue aussi un événement culturel pour toute La Réunion.



Cet événement peut nous inviter à méditer sur deux passages de « l’Offrande lyrique » de Rabindranath Tagore : « Lumière ! Où est la Lumière ? Qu’elle s’anime au feu rutilant du désir ! Voici la lampe, mais sans jamais le vacillement d’une flamme – Est-ce là ton destin, mon cœur ? » (cf. 27)



« Lumière ! ma lumière ! lumière emplissant le monde, lumière baiser des yeux, douceur du cœur, lumière !



Ah ! la lumière danse au centre de ma vie ! Bien-aimé, mon amour retentit sous la frappe de la lumière. Les cieux s’ouvrent ; le vent bondit ; un rire a parcouru la terre.



Sur l’océan de la lumière, mon bien-aimé, le papillon ouvre son aile. La crête des vagues de lumière brille de lys et de jasmins.

La lumière, ô mon bien-aimé, brésille l’or sur les nuées ; elle éparpille à profusion les pierreries.



Une jubilation s’étend de feuille en feuille, ô mon amour ! une aise sans mesure. Le fleuve du ciel a noyé ses rives ; tout le flot de joie est dehors. » (cf. 57)



À vous tous qui vivez à La Réunion, je souhaite donc la Lumière intérieure et la paix : « Joyeux Dipavali » !



Le 7 novembre 2018

Monseigneur Gilbert Aubry

Évêque de La Réunion





