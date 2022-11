A la Une . Dipavali : Jean-Marie Virapoullé accuse Joé Bédier d’exclure le Département

Le leader l’opposition saint-andréenne dénonce le choix du maire d’avoir refusé la présence de Viviane Ben Hamida, qui représente le président du Département, pour l’inauguration du Dipavali 2022. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 4 Novembre 2022 à 08:32

Le communiqué:



Nous regrettons vivement l’attitude du maire de Saint-André qui a refusé sous des prétextes fallacieux, la présence de Viviane Ben Hamida, lors de l’inauguration du Dipavali 2022 organisé dans notre commune. Pourquoi une telle attitude alors que Mme Ben Hamida, conseillère départementale de Saint-André, représentait le Président du Département ? Est-ce dû à son statut de conseillère municipale de l’opposition ?



Rappelons que le Département participe chaque année à hauteur de 40 000 euros à cette manifestation emblématique de la ville. En outre, est-il besoin de souligner que le Dipavali a été porté sur ses fonds baptismaux par Jean-Paul Virapoullé ?



C’est pourquoi nous déplorons vivement l’attitude de Joé Bédier qui vise à exclure la représentante légitime du Département de la Réunion. Ce comportement est contraire aux valeurs véhiculées par le Dipavali.

Nous disons à Monsieur Bédier : « sorte dan fénoir de la haine, du sectarisme, du rejet de l’autre ! Rentre dans la lumière de la paix, du respect et de la fraternité ».



Bonne fête du Dipavali à tous.



Les conseillers départementaux de Saint-André

Jean-Marie Virapoullé et Viviane Ben-Hamida



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur