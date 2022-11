Dipavali 2022

Le Dipavali, fête de la lumière, est une des festivités les plus importantes pour la communauté tamoul. Cette 33ème édition est marquée par le retour du traditionnel défilé qui émerveille petits et grands symbolisant la lumière, la connaissance et le partage. La thématique choisie pour cette année tourne autour de mère nature, rappelant ainsi la nécessité de préserver les ressources naturelles.



Pour Joé Bédier, Maire de Saint-André, "Cet événement phare est aujourd’hui ancré dans notre patrimoine culturel et est incontournable pour notre commune. Le Dipavali incarne la victoire du bien sur le mal et est porteur d’un message universel qui subsiste et consiste à prôner la connaissance, l’apprentissage et la culture contre l’obscurantisme. Cette fête illustre le multiculturalisme de la ville de Saint-André. Il est nécessaire de travailler, d’apporter cette symbolique de l’espoir, de la joie et de la lumière dans tous les foyers."



"La celebration de ce Dipavali résonne en cette année 5123 comme un hommage aux ancêtres et à leur culture d’origine et concrétise l’engagement des Réunionnais dans la préservation et la transmission de l’héritage ancestral. Mes pensées vont vers ces femmes et hommes qui ont travaillé a faire grandir et prospérer ce Dipavali qui est aujourd’hui notre fierté et occupe une place importante dans le patrimoine culturel de La Réunion. Nous leurs sommes reconnaissant de leur volonté inébranlable de préserver, valoriser et de transmettre la richesse léguée par nos ancêtres fondateurs. Nous héritons d’une histoire dont la narration a souvent été mise de côté, le rôle des ancêtres venus d’Inde et d’ailleurs et leur rapport à la construction de la société réunionnaise mérite d’être mis en lumière, et cette célébration y contribue. Dés l’origine du peuplement, nos ancêtres venus d’Inde sont présents dans l’Île. La Réunion et l’Inde, c’est plus de 300ans d’histoire et de liens culturels étroits, qu’il s’agit de faire vivre au présent et penser pour le futur. La construction de nouvelles relations fructueuses avec l’Inde construite sur nos complémentarités, nos intérêts communs sera inévitablement un élément clé de notre stratégie de co-développement regional et les associations en sont des actrices majeures. Il n’y a pas de progrès humains sans attachement à vouloir construire ensemble un bien commun au service des autres."



Huguette Bello, Présidente de la Région Réunion