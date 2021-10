A la Une .. Dipavali 2021 à Saint-André

Voici la présentation du Dipavali 2021 qui se déroulera à Saint-André du jeudi 4 novembre au dimanche 7 novembre : Par NP - Publié le Vendredi 29 Octobre 2021 à 18:58

PRÉSENTATION DE L'EVENEMENT



La 32ème édition du Dipavali, valoriser la proximité, c'est l'essence même de la fête des lumières.



La 32e édition du Dipavali se déroulera entre le jeudi 4 novembre et le dimanche 7 novembre principalement en centre-ville. La Mela, c'est-à-dire le Village Indien, se tiendra dans l'enceinte du Stade Sarda Garriga qui sera totalement reconfiguré pour cette occasion.



Le thème choisi pour cette nouvelle édition fait sens avec le contexte actuel. En effet, l'objectif est d'apporter une « Lumière d'espoir » aux Saint-Andréens et plus largement aux réunionnais.



La période de convalescence sanitaire nous impose aujourd'hui d'adapter la manifestation du Dipavali afin qu'elle puisse se tenir cette année.



Dipavali une fête emblématique à Saint-André et porteuse d'espoir



La fête du Dipavali est avant tout une fête religieuse. C'est la victoire du bien sur le mal, de la lumière sur l'obscurité, de la connaissance sur l'obscurantisme.



Il nous paraissait important et symbolique dans cette phase de sortie de crise d'apporter de l'espoir, de la lumière dans les foyers de Saint-André. Représentation même de la déesse Laksmi pour les tamouls/indiens.



Il était important d'aller dans les quartiers, d'aller vers la population de Saint-André de valoriser le lien de proximité.



Le Dipavali ne se passera donc pas uniquement en ville mais également dans les quartiers avec une programmation spécifique (animation itinérante, distribution de lampe en terre cuite = symbole de la lumière chez l'habitant, distribution d'un message de fraternité et de solidarité).



Nous allons également embellir des lieux stratégiques dans les quartiers et proposer des dispositifs d'éclairage dans les quartiers.



Une séquence symbolique, l'inauguration sur la place de la Mairie



L'inauguration du Dipavali se déroulera sur la place de la Mairie le jeudi 4 novembre à 18h.





La cérémonie d'inauguration débutera par une séquence plus traditionnelle et religieuse en présence des officiels et de la population. Elle se poursuivra ensuite avec des spectacles de musique, de danse et sera clôturée par un show pyrotechnique de 10 minutes.



Une distribution de mets sucrés est également prévue pendant le show.



La Mela Indienne sur le stade Sarda Garriga, le retour de la fête en centre-ville



Le village Indien, la Mela, sera inauguré le vendredi 5 novembre à 10h30 par le Maire et les élus de la majorité.



Le village disposera de plusieurs activités comme la gastronomie, le spectacle et l'artisanat indien :



• Forains de bouche (cuisine indiennes et variées) ;

• Foodcourt de 300m2 ;

• Stand Rétrospective photos du Dipavali ;

• Podium qui accueillera des spectacles en début de soirée sur 3 jours ;

• Expositions et forains.



PROGRAMMATION CULTURELLE ET ÉVÈNEMENTIELLE

Du 04 au 07 novembre 2021.

Au Stade Sarda Garriga, au Centre Ville

Thème: LUMIÈRE D'ESPOIR

Horaire MELA INDIENNE : Vendredi 05 novembre et dimanche 07 novembre de 9 h à 20 h - Samedi 07 novembre de 9 h à 22 h