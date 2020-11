La Réunion est riche de ses origines diversifiées et la connaissance des pratiques religieuses de chacun doit participer à mieux vivre ensemble. Nous sommes une terre d’exception, une terre où le vivre ensemble mélangé l’a emporté sur les oppositions blessantes, une terre de tolérance et d’acceptation des différences. Il y a ici des hommes et des femmes qui portent haut et fort cette fierté créole que nous avons en chacun de nous.

Il y a ici des hommes et des femmes qui portent témoignage de notre Histoire, une Histoire douloureuse mais aussi passionnante. Nous voulons vivre et laisser s’exprimer cette formidable mosaïque de nos différences, des différences rassemblées, réunies et libérées au rythme de notre République.

La connaissance des cultures venues d’Asie d’’Inde, d’Afrique, d’Europe... passe incontestablement par le partage de temps forts comme le Dipavali, le Nouvel an chinois, Noël, le 20 décembre, ou encore celui du Dipavali célébré en ce moment.



Le Président de la Région Didier ROBERT et les conseillers régionaux souhaitent à toute la communauté Tamoule un joyeux Dipavali 2020.

Le Dipavali est une fête tamoule de la lumière, elle se déroulera du 13 au 15 novembre 2020.



Egalement appelée Divali, Diwali ou Dipawali selon les régions du monde, le mot « Dipavali » vient du Sanskrit et signifie en français « rangée de lampes ». L’événement se célèbre selon le calendrier tamoul, à la 14ème lune avant l’Amavasti (la nouvelle lune), en général au mois d’octobre ou de novembre à La Réunion, pendant cinq jours.

En Inde, c’est une fête nationale. Elle est connue et célébrée dans différentes parties du monde, partout où l’on retrouve des communautés indiennes comme à Maurice, aux Fidji, au Sri Lanka, en Malaisie mais aussi en Afrique-du-Sud, en Grande-Bretagne ou en Australie. A La Réunion, le Dipavali, une des plus importantes fêtes tamoules, est l’occasion de célébrer Latchimi, déesse de la Lumière et de la Prospérité.