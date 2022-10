Communiqué Dionysiens à vélo : "Cyclistes, testons ensemble le nouvel aménagement cyclable de la rue Georges Brassens"

Le collectif "Dionysiens à vélo" encourage toute initiative permettant de promouvoir et sécuriser l’usage du vélo et des mobilités actives à Saint-Denis et dans le Nord de l’Île. Par N.P - Publié le Lundi 17 Octobre 2022 à 15:10

Le communiqué :



Cyclistes, automobilistes et autres usagers de la route ont sans doute remarqué depuis fin septembre un nouvel aménagement cyclable au niveau de la rue Georges Brassens à Saint-Denis. Mise en place par la CINOR dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, une nouvelle voie réservée aux vélos et aux bus permet ainsi désormais de relier le boulevard Sud et la Poste, en passant par le rectorat et le lycée Georges Brassens. La voie est matérialisée par des marques de peinture jaune et se prolonge au niveau des ronds-points par des pochoirs de cycliste afin de rappeler leur présence au centre de la voie.



Dans une logique constructive, le collectif Dionysiens à vélo souhaite transmettre à la CINOR son analyse de ce nouvel aménagement. Afin de recueillir l’avis des usagers, nous invitons les citoyennes et citoyens souhaitant participer à cette analyse à nous rejoindre à vélo jeudi 27 octobre à 17h en bas de la rue Georges Brassens, sur le parking de Pizza uno le long du boulevard Sud. Après avoir emprunté l’aménagement, une séance de débriefing sera organisée afin de définir des propositions d’amélioration et d’échanger sur les autres projets en cours du collectif en faveur du vélo.



Alors que le contexte climatique et la crise énergétique nous rappellent la nécessité de changer radicalement et sans délai nos modes de vie et de déplacement, la situation est particulièrement préoccupante à La Réunion et à Saint-Denis en particulier. Ainsi, le chef-lieu a reçu la note de 2,4/6 (catégorie F - défavorable) dans l’édition 2021 du Baromètre des villes cyclables (https://barometre.parlons-velo.fr/2021/), dans laquelle 297 Dionysiens ont exprimé leur ressenti sur la place du vélo dans la ville. Saint-Denis arrive ainsi 35ème sur 38 des villes-centre de plus de 100 000 habitant·es au niveau national.



Le collectif Dionysiens à vélo rappelle que le vélo est un mode de déplacement convivial bon pour la santé, économique, économe en ressources et énergie, ne générant pas de gaz à effet de serre. Il constitue une réponse efficace et immédiate au coma circulatoire et à la pollution de l’air et sonore des villes réunionnaises.