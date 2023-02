Dionéo : un partenariat qui coule de source !

A Saint-Denis, Runéo devient Dionéo pour un service de l’eau toujours plus proche de vous !

Pourquoi La CINOR est-elle impliquée dans la gestion de l’eau ?



En France, les EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) gèrent l’eau potable et l’assainissement en collaboration avec les mairies.



L’objectif de cette collaboration est de permettre une gestion plus efficace et plus performante des services d’eau potable et d’assainissement pour les habitants. Les EPCI peuvent ainsi mutualiser les moyens financiers et techniques pour réaliser des investissements importants tels que la construction de nouvelles infrastructures ou la mise en place de nouvelles technologies.



Fruit d’une coopération entre La CINOR et Runéo, Dionéo a pour ambition d’apporter au service de l’eau des dionysiennes et dionysiens le meilleur de l’expertise et de l’engagement de chacun des acteurs de cette partenariat public-privé.Avec Dionéo, les administrés du chef-lieu de La Réunion pourront bientôt suivre leur consommation d’eau en temps réel grâce à la télérelève des compteurs et son application. L’ensemble des démarches et des informations liées à la consommation d’eau sont disponibles sur le site www.dioneo.re , par téléphone au 0262 90 25 00, ou dans les agences habituelles du 53 rue Sainte-Anne et du 28 bis rue Bridet à Saint-Denis.