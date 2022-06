Diocèse de La Réunion : Le programme de la fête des familles

La Commission diocésaine de pastorale familiale (CDPF) organise le dimanche 26 juin 2022 une Fête des familles à la Plaine des Cafres. Cet événement sera précédé mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 juin d’une série de conférences à Saint-Denis, Saint-Louis et Saint-Benoît, sur les thèmes suivants : « L’éducation », « Être parents et grands-parents », « La vocation et la sainteté ».



Cette Fête des familles s’inscrit dans le cadre de la Rencontre mondiale des familles qui se tiendra à Rome le 26 juin. Le pape François a en effet invité les diocèses à organiser à cette même date des initiatives similaires autour du thème « L’amour familial : vocation et chemin de sainteté ». Toutes les familles sont invitées pour partager des moments festifs et spirituels, et découvrir ce que les mouvements présents dans le diocèse de La Réunion leur proposent (une trentaine de mouvements seront présents). Vêtement chaud et bonne humeur de rigueur !