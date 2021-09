A la Une .. "Dinner" présidentiel pour Dimitri Payet

Dimitri Payet a dîné avec Emmanuel Macron mercredi soir. Une rencontre prestigieuse pour le Réunionnais, quelque peu entachée par une petite boulette. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 2 Septembre 2021 à 11:58

Le moment devait être inoubliable pour Dimitri Payet. Alors qu’il était de passage à Marseille, le chef de l’État, grand supporter de l’OM, a souhaité dîner avec l’attaquant marseillais ainsi que d’autres invités.



Une invitation de prestige qui a rempli de fierté le Saint-Philippois, qui n’a pas hésité à la partager sur ses réseaux sociaux. Malgré la grande élégance du joueur, c’est malheureusement une petite boulette qui a retenu l’attention.



Dimitri Payet a en effet accompagné sa photo d’un commentaire "dinner présidentiel" au lieu de "dîner présidentiel". Si l’erreur a rapidement été corrigée, les internautes ont capturé la boulette avant de la partager.



Macron veut un trophée pour l’OM



En dehors de cette petite coquille qui peut arriver à tout le monde, la soirée fut très amicale entre le président et lui. Le Réunionnais était accompagné de Pablo Longoria, le président de l’OM, pour représenter le club. Le chef de l’État a flatté le joueur sur sa forme actuelle, avant d’exprimer le plaisir qu’il a de voir évoluer cette équipe dirigée par Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur.



Pour Emmanuel Macron, cet OM "va de l’avant, ne s’avoue jamais vaincu et cela colle à l’esprit de la ville". Il a demandé à Payet et Longoria de remporter la coupe de France, car "ce n'est pas drôle d'aller au Stade de France sans voir l'OM!"



Le président de la République a reçu un maillot de l’OM floqué Macron avec le numéro 10. "J’accepte ce cadeau, mais je vais avoir des problèmes avec les autres clubs", a-t-il déclaré en riant.



Une soirée au final réussie et mémorable pour Dimitri Payet.

@EmmanuelMacron n’a rien vu, c’est bon pic.twitter.com/ZCjUJ4R9cX — Mino (Version 2) (@Minoskovic_) September 1, 2021



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur