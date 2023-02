A la Une . Dingani devient une forte tempête tropicale

Le sud-ouest de l’océan Indien est actuellement touché par le système dépressionnaire DINGANI qui s'est intensifié ces dernières heures et a atteint le stade de forte tempête tropicale. En plus de DINGANI, il y a un risque élevé (entre 60 et 90%) de formation d'une tempête tropicale modérée, FREDDY, dans les prochains jours en se dirigeant vers l'est. Aucune alerte n'a été lancée pour les îles de La Réunion et Mayotte pour les 72 heures à venir. Par GD - Publié le Samedi 11 Février 2023 à 08:15

Le bulletin de Météo France :



Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien.



Une zone suspecte est également présente, et il y a un risque de formation d'une autre tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours.



En effet, en plus du système DINGANI actif sur le bassin, la tempête tropicale FREDDY actuellement en zone de responsabilité australienne se dirige vers l'ouest en bénéficiant de conditions favorables et a ainsi un risque important (probabilité entre 60 et 90%) d'entrer sur l'est de notre bassin à partir de mardi 14 ou mercredi 15 février avec une intensité atteignant au moins le stade de tempête tropicale modérée.



Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



Il n'y a pas d'alerte en cours à Mayotte, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



FORTE TEMPETE TROPICALE numéro 6 (DINGANI)



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 95 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 130 km/h.

Pression estimée au centre: 990 hPa.

Position le 11 février à 04 heures locales: 15.5 Sud / 80.7 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 2690 km au secteur: EST

Distance de Mayotte: 3840 km au secteur: EST

Déplacement: OUEST, à 20 km/h.



Informations sur le système :



- DINGANI s'est graduellement intensifiée au cours de la nuit. Elle est maintenant estimée avoir atteint le stade de forte tempête tropicale. Elle continue de se déplacer vers l'ouest et se situe à environ 1900 km à l'Est-Nord-Est de Rodrigues.



- DINGANI devrait continuer son déplacement vers l'ouest aujourd'hui avant de s'orienter vers le sud-ouest dimanche. Il pourrait atteindre le stade de cyclone tropical en cours de week-end.



- En début de semaine prochaine, DINGANI devrait s'affaiblir potentiellement rapidement. Le scénario privilégié actuellement fait passer un système affaibli assez loin au Sud-Est des Mascareignes. Il conviendra de surveiller au cours des prochains jours que ce scénario favorable, en terme d'impacts sur les îles, se confirme.



Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours :



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 12/02 à 04h locales, par 16.4 Sud / 76.4 Est.



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 13/02 à 04h locales, par 18.5 Sud / 74.1 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 14/02 à 04h locales, par 20.4 Sud / 72.7 Est.



DEPRESSION RESIDUELLE,

Centre positionné le 15/02 à 04h locales, par 22.4 Sud / 69.3 Est.



DEPRESSION RESIDUELLE,

Centre positionné le 16/02 à 04h locales, par 24.8 Sud / 65.7 Est