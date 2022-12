A la Une .. Dîner en grande pompe pour Emmanuel Macron et Joe Biden

Au menu de la soirée de jeudi : des homards, des cadeaux et un décor des plus luxueux sous une grande tente dans les jardins de la Maison-Blanche. En visite officielle aux Etats-Unis, Emmanuelle Macron et son épouse ont dîné aux côtés du couple Biden sur une note franco-américaine. Par P.J. - Publié le Samedi 3 Décembre 2022 à 09:41





Sous une grande tente à la décoration fastueuse, le repas réunissant près de 350 convives avait à la carte homards, bœufs, vins et fromages américains. En revanche pas de fromage français au menu.

En dessert, les chefs d'Etat ont dégusté un cake à l'orange, des poires rôties à la sauce aux agrumes accompagnées de crème glacée. Le repas sera arrosé d'un Chardonnay californien millésime 2018, d'un Cabernet-Sauvignon millésime 2019 et d'un champagne rosé de chez Roederer.



Les deux chefs d’État en ont profité pour échanger un toast devant les micros, avec un "vive la France" en français de Joe Biden auquel le président français a répondu : "vive l’amitié entre nos deux pays".



Une coupe Christofle - du nom de la célèbre maison d'orfèvrerie et d'arts de la table - qui était servie à bord du prestigieux paquebot "Normandie" qui a relié la France et les Etats-Unis pour la première fois en 1936, a été apportée à Joe Biden. Emmanuel Macron a également offert, entre autres, à son homologue américain la bande originale du film "Un homme et une femme" de Claude Lelouch en 1966.

Après s'être adressé à la communauté française à l'ambassade de France à Washington où il a prévenu que les Etats-Unis risquaient de "fracturer l'Occident avec leur programme d'investissements et de subventions de 430 milliards de dollars", Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte, ont été reçus par Joe et Jill Biden pour un dîner de gala en grandes pompes.