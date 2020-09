Economie Dina Morgabine Saint Denis : Journée de recrutement pour le futur hôtel

A l’occasion de l’ouverture d’un deuxième complexe hôtelier Dina Morgabine, Pôle emploi, la Région ainsi que les équipes du Dina s'associent pour l’organisation d’une journée “job dating”. Par Ilona Payet - Publié le Mardi 8 Septembre 2020 à 15:29 | Lu 402 fois

2000 candidatures ont été envoyées et 120 candidats étaient présents ce matin au domaine du MOCA dans les hauts de Montgaillard.

“Malgré le contexte actuel, la journée est placée sous le double signe de la compétence et du dynamisme économique”, assure Louis Bertrand Grondin, conseiller régional, en charge de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage. Le secteur de l'hôtellerie fortement impacté par la crise sanitaire est soutenu par 3 actions conductrices appliquées par la Région, la promotion du tourisme local avec le chèque "mon île974", le soutien financier aux entreprises ainsi que le plan de relance du tourisme orienté vers le durable.

Jean Claude Boyer, gérant du Dina Morgabine indique qu’à la sortie de cette journée de job dating, 27 postes seront distribués.



Le gérant espère également augmenter ses effectifs d’au moins 100 personnes d’ici fin 2021 si le projet est concluant.