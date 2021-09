A la Une .. Dimix Staya et Ivann chantent à la gloire de Choupo-Moting

C'est sur une production de DJ Rom's qu'on retrouve Dimix Staya et Ivann dans "Choupomoting". La chanson entraînante mise en ligne par KDM Family TV est accompagnée d'un clip réalisé par Hulk où Ton Cousin Kèbéééh joue le rôle principal ! Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 8 Septembre 2021 à 18:36







Même si le titre porte le nom de l'attaquant du Bayern de Munich venu du PSG (et qui a marqué contre le club parisien lors de la dernière Ligue des Champions), la chanson de Dimix Staya et Ivann ont surtout produit un tube dont le sujet tourne autour de la danse et de nombreux thèmes dont les critiques.