A la Une . Dimitri Payet victime collatérale de l’affaire Benzema

Le capitaine marseillais a fait l’objet de la colère de l’ancien agent de Karim Benzema, qui s’est lâché sur tout le monde suite à la condamnation de son ami. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 à 10:45





Quel rôle a joué Dimitri Payet dans l’affaire de la sextape de Valbuena ? Aucun. Le capitaine marseillais a-t-il un conflit avec le joueur du Real Madrid ? Pas publiquement en tout cas. Pourtant, le Réunionnais a été l’objet d’attaques de Karim Djaziri, l’ancien agent et ami de KB9."Tout dans ce qui se passe maintenant avec Dimitri Payet avec son cinéma explique pourquoi il n’a pas fait la carrière stratosphérique que son talent méritait ! (...) Karim n’aurait jamais fait ce cinéma ! Recevoir le projectile, parler à l’arbitre et après s’effondrer c’est du cinoche et quand il va revenir sur le terrain tu verras ! Maintenant je condamne fermement le FD qui a lancé la bouteille", avait-il lancé suite au match.Suite à la décision du tribunal de condamner l’attaquant, son ancien représentant s’est lâché sur Mathieu Valbuena. "Il aurait pu être soulagé plus tôt s’il n’avait pas trompé sa femme et n’avait pas gardé la vidéo de ses ébats comme un trophée, ou même s’il avait su transférer des dossiers d’un ordinateur à un autre tout seul !", a-t-il publié sur Twitter en réponse à un article de l'Équipe.

Des propos qui ont courroucé le célèbre consultant Daniel Riolo qui n’a pas hésité à défendre les deux joueurs concernés. "Ah ok Karim, c’est de la faute de Valbuena maintenant avec en plus jugement moral sur sa vie privée… Ça plus Payet qui est limite responsable dimanche… Ton compte est vraiment piraté… Enfin j’espère ! Tweet hallucinant", a-t-il lâché sur les ondes de RMC.



